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Протестующие против повышения цен на проезд в общественном транспорте пытались прорваться в сессионный зал Киевского горсовета. Об этом сообщил руководитель пресс-службы фракции ВО «Свобода» в Киевсовете Александр Аронец.

«Киевская община прорывается в сессионный зал Киевсовета, чтобы заставить депутатов остановить повышение цен на проезд», - написал он в Facebook, опубликовав соответствующее видео. 

Напомним, ранее под Киевской городской государственной администрацией проходила акция протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте до 8 грн.

В то же время возле станции метро «Крещатик» через дорогу от КГГА собрались сторонники поднятия цен. 

 
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