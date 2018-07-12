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В Киевском городском совете во время акции против повышения цен на общественный транспорт произошло столкновение между правоохранителями и участниками акции, сообщает Громадське.

Во время обсуждения проекта решения, которое подала партия «Свобода» относительно моратория на повышение тарифов до момента, пока не будет четкого обоснования необходимости повышения цен и пока не будет внедрена система электронного билета, выступить дали представителям «Киевпасстранса». Они высказались за повышение цен и обосновали это тем, что необходимо повышать зарплаты работникам и закупать технику.

Тогда представители «Свободы» предложили запустить участников акции под Киевсоветом, чтобы они высказали свое мнение, почему они против и вышли за ними - полиция начала препятствовать этому, в результате чего началась драка.

Фото: Олесь Маляревич 

Напомним, под Киевской городской государственной администрацией проходила акция протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте до 8 грн.

Позже протестующие прорвались в сессионный зал Киевского горсовета. 
ForUm

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