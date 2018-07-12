Президент Петр Порошенко отмечает важность встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

«Это был абсолютно доверительный разговор и я очень доволен, что Украине был отдан приоритет. И была абсолютная необходимость, перед поездкой в ​​Хельсинки нам нужно было пообщаться с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Я этим разговором полностью доволен», - сказал Порошенко на пресс-конференции в Брюсселе.

В то же время Глава государства отметил, что часть вопросов, которые обсуждались во время этой встречи, не будет раскрывать.

По его словам, во время общения с президентом США уделялось значительное внимание встречи, которая должна состояться в понедельник в Финляндии.

«Мы на самом деле очень тщательно обсудили и следующую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16 июля,. Были тщательно обсуждены вопросы «Северного потока-2», я очень подробно проинформировал президента Трампа», - констатировал Глава государства.

Он также сообщил, что во время общения были отмечены достижения Украины в продвижении реформ. В частности, собеседники акцентировали важность принятия Верховной Радой Украины законопроекта, которым устанавливается подсудность всех антикоррупционных дел новому антикоррупционному суду.

Отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос аннексии Крыма с Трампом, Порошенко подчеркнул, что позиция всех членов сегодня была отражена в заявлении по итогам саммита. «Четко черным по белому написано. Это заявление, одобренное всеми членами на высшем уровне, в том числе и с участием президента Трампа. Абсолютно четко отмечен статус Крыма, непризнание незаконной аннексии Крыма», - сказал он.

Президент также напомнил, что такая же позиция закреплена и в резолюции Конгресса США, и в заявлениях Государственного департамента и Белого дома.

Как ранее сообщал ForUm, 12 июля президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп провели переговоры в Брюсселе.