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Участники акции владельцев машин на еврономерах заблокировали выходы из Верховной Рады, сообщает «Украинская правда».

В частности, «евробляхерами» заблокированы все наземные выходы из территории Рады на площадь Конституции и улицу Грушевского.

Участники блокировки не выпускают не только депутатов, но и даже журналистов и просто сотрудников парламента.

Они скандируют «Ганьба» и «На работу».

Выходы из подземных переходов из здания Рады на улице Шелковичной и Садовой также блокируют участники акции.

Они требуют от депутатов проголосовать за законопроект о растаможивании «евроблях», хотя спикер уже закрыл заседание.

Митингующие скандируют «Парубий», требуя встречи с председателем Рады.

Из разных выходов из помещений комитетов выходят депутаты. Часть из них снимает пиджаки и галстуки, чтобы не выглядеть слишком официально. Большинство депутатов все равно разошлись, в парламенте никого не осталось.

«Евробляхары» блокируют проезд авто по Институтской и выезд авто Кабмина по Садовой.

На улице Институтской произошло столкновение митингующих с депутатом Михаилом Гаврилюком, участники акции бросили его на землю и едва не побили.

На улице Шелковичной произошел инцидент, в ходе которого внедорожник якобы наехал на одного из участников акции, которые блокировали проезд. Сейчас машину окружили спецназовцы, которые не дают участникам акции добраться до пассажира и водителя. Кто эти люди, пока не известно.

В скорую забрали одного «евробляхера», которого задел внедорожник.

Напомним, 11 июля в центре Киева началась акция протеста общественной организации «АвтоЕвроСила», которая отстаивает интересы владельцев автомобилей на европейской регистрации. 

Для уменьшения стоимости таможенного оформления авто и для создания правовых и экономических условий для регистрации уже ввезенных в Украину авто, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики ВР внес в парламент законопроекты №8487 и №8488 соответственно.
ForUm

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