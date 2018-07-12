Президент США Дональд Трамп в рамках саммита НАТО в Брюсселе провел встречу с Президентом Украины Петром Порошенко, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на источники.

Официального подтверждения этой информации нет.

Несмотря на отмену большинства двусторонних встреч американского президента, его переговоры с Порошенко состоялись.

«Встреча продолжалась около 20 минут. Обсудили широкий спектр вопросов, включая Северный поток-2 и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере», - рассказал «Европейской правде» источник в АП.

Другой собеседник отметил, что из-за смещения порядка дня переговоры происходили без приглашения прессы.

Планировалось, что Трамп проведет ряд встреч, а именно с лидерами Украины, Грузии, Румынии и Азербайджана. Об отмене всех назначенных встреч сообщал румынский телеканал Romania TV. По данным телеканала, Трамп отменил все запланированные двусторонние встречи, в том числе с румынским президентом Йоханнисом. С румынским главой государства он должен был встретиться в 11:00.

Ранее Порошенко заявил, что проведет переговоры с Трампом в Брюсселе.