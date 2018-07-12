В центре Киева внедорожник народного депутата Павла Пинзеника задел одного из участников акции владельцев машин на еврономерах, которые блокировали проезд возле Верховной Рады.

Эту информацию подтвердил сам Пинзеник, сообщает «Украинская правда».

По словам очевидцев, за рулем был его водитель, а народные депутаты Павел Пынзенык, Елена Масорина и Олег Кришин (все из «Народного фронта»), находились на заднем сиденье автомобиля.

Пинзеник после инцидента вышел из задней двери машины.

Позже сам Пинзеник рассказал, что за рулем был его помощник.

Фото: Алёна Яхно

ДТП произошло на улице Шелковичной. После него машину окружили спецназовцы, которые не дали участникам акции добраться до пассажира и водителя.

В скорую забрали одного пострадавшего участника акции, которого задел внедорожник.

Нардепа Пынзеныка вывели из машины и провели в сторону улицы Институтской «коридором позора».

Вместе с ним были нардепы Елена Масорина и Олег Кришин, которые также вышли из машины. Их завели в ближайший подъезд на углу Шелковичной и Институтской.

Пинзеник в эфире телеканала 112 Украина опроверг информацию, что автомобиль, в котором он находился, сбил одного из протестующих в правительственном квартале Киева.

«Ехали по улице Институтской в автомобиле, который принадлежит мне по праву частной собственности. Где-то перед поворотом на улицу Шелковичную направо бросились на автомобиль так называемые митингующие с намерением его остановить. Начали бить его руками и ногами, тяжелыми предметами, разбили зеркало заднего вида. Пытались остановить и проникнуть в автомобиль через дверь или через разбитое заднее стекло. На капот бросился один из митингующих, автомобиль, конечно, остановился. После того был заблокирован» - заявил депутат.

Напомним, 11 июля в центре Киева началась акция протеста общественной организации «АвтоЕвроСила», которая отстаивает интересы владельцев автомобилей на европейской регистрации.

12 июля участники акции владельцев машин на еврономерах заблокировали выходы из Верховной Рады.

Для уменьшения стоимости таможенного оформления авто и для создания правовых и экономических условий для регистрации уже ввезенных в Украину авто, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики ВР внес в парламент законопроекты №8487 и №8488 соответственно.