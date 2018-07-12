Национальный банк считает актуальным прогноз роста реального ВВП на уровне 3,4% в 2018 году, но прогнозирует замедление роста реального ВВП до 2,5% в 2019 году, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, основной движущей силой экономического роста останется частное потребление, что в текущем году усилится благодаря сохранению высоких темпов роста реальных зарплат на фоне активных миграционных процессов. Благоприятные условия торговли, восстановление промышленного производства и расширение доступа украинских экспортеров на внешние рынки позволят сократить отрицательный вклад чистого экспорта в ВВП.

По прогнозу Нацбанка, в 2019 году рост реального ВВП замедлится до 2,5% (в предыдущем прогнозе - 2,9%) из-за исчерпания эффектов повышения социальных стандартов, жесткие монетарные условия, необходимые для возвращения инфляции к цели, а также сдержанность фискальной политики, будет определяться необходимостью погашения значительных объемов государственного долга.

«В 2020 году реальный рост экономики составит 2,9%. Основным драйвером экономического роста в среднесрочной перспективе и в дальнейшем будет частное потребление, дополнительным стимулом для которого будут переводы из-за границы, что растут из-за усиления трудовой миграции. В то же время рост инвестиций будет сдерживаться повышением затрат предприятий на фонд оплаты труда. Вклад чистого экспорта на прогнозном горизонте останется отрицательным, хотя и сократится, поскольку значительная часть внутреннего потребительского спроса и инвестиций в основной капитал будет удовлетворяться за счет импорта», – подытожили в НБУ.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,2% с 3%, рост экономики в 2019 году прогнозируется на уровне 3%, в 2020 году - 3,8%, в 2021 году - 4,1%.