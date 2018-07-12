Решение САП о закрытии уголовного производства в отношении двух ключевых подозреваемых по «делу рюкзаков» является непонятным и непоследовательным, заявили в НАБУ.

«Согласно рапорту детектива НАБУ, вечером 11 июля ему позвонил прокурор САП Василий Кричун и сообщил, что вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении подозреваемых экс-заместителя министра внутренних дел и физического лица – близкого родственника главы МВД Украины, которые, по мнению следствия, организовали закупку рюкзаков для нужд МВД с нарушениями. Что касается третьего подозреваемого, представителя фирмы-победителя, которая должна была поставить эти рюкзаки, он выдвинул версию о единоличном совершении уголовного преступления», - говорится в сообщении.

Такое решение САП, по мнению детективов НАБУ, непонятно и непоследовательно, ведь в апреле этого года детективы НАБУ вместе с прокурорами САП приняли решение о том, что все доказательства получены, и открыли материалы стороне защиты для ознакомления. После этого по требованию прокуроров детективы подготовили объемный реестр и обвинительный акт в отношении всех трех подозреваемых, которые нужны только в случае направления в суд.

Однако 10 июня в Едрей появилась отметка прокурора САП о возобновлении досудебного расследования по делу рюкзаков, которая уже находилась на стадии ознакомления с материалами.

В НАБУ отметили, что почти за месяц до того, 12 июня, детективы НАБУ подали в суд ходатайство об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления с материалами дела. Прокурор САП данное ходатайство тогда не поддержал, поэтому детективы подали его самостоятельно. Сейчас это ходатайство до сих пор не рассмотрено.

Напомним, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл дело о хищении средств против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.