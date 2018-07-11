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Министерство экономического развития и торговли улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,2% с 3%, рост экономики в 2019 году прогнозируется на уровне 3%, в 2020 году - 3,8%, в 2021 году - 4,1%.

Соответствующий прогноз социального и экономического развития, разработанный Минэкономразвития, был одобрен на заседании правительства в среду, сообщает УНИАН.

При этом прогноз инфляции на 2018 год был ухудшен до 9,9% с 9%, в 2019 году рост цен может составить 7,4% со снижением до 5% к 2021 году.

Министерство прогнозирует, что в 2021 году реальный ВВП Украины превысит уровень 2013 года на 1,6%.

Напомним, рост реального валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2018 года в годовом выражении – к аналогичному периоду 2017 года - составил 3,1%.
ForUm

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