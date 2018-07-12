Председатель фракции партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил журналистам в парламенте, что для разблокирования процесса обновления состава Центральной избирательной комиссии, фракция БПП готова отозвать одну из представленных кандидатур. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе политсилы.

«Позиция фракции партии «Блок Петра Порошенко» остается неизменной: вопрос обновления ЦИК мы считаем одним из ключевых на этой пленарной неделе. Мы слышали предостережения относительно количества кандидатур в представлении.

Фракция БПП готова отозвать одну из своих кандидатур для того, чтобы решить этот вопрос. Также мы слышали предостережение от наших коллег из фракции «Народный фронт» о необходимости выполнения резолюции ПАСЕ относительно необходимости представления в ЦИК представителя одной из фракций, представителя которой пока нет в представлении. Мы обращаемся к нашим коллегам по коалиции также отозвать одну из своих кандидатур для того, чтобы решить и этот вопрос», - заявил Герасимов.

Председатель фракции БПП обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с предложением в 12:00 собрать лидеров фракций для обсуждения вопроса ЦИК и решения его уже сегодня.

Напомним, 23 января Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Позже список был дополнен одной фамилией.

У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК Президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.

На прошлой пленарной неделе, 5 июля, в плане работы Рады был на рассмотрении вопрос обновления Центризбиркома. Парубий предложил депутатам путем рейтингового голосования определиться, переходить ли к обновлению состава ЦИК, однако «за» выступили только 189 народных избранников (из них из «Блока Петра Порошенко» - 117, а из «Народного фронта» - 10). После этого фракция БПП объявила о прекращении работы до возвращения к вопросу обновления ЦИК.