Президент Петр Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко также подписал письмо об увольнения с должности членов Центральной избирательной комиссии в связи с окончанием срока их полномочий.

«Сейчас мы запускаем процесс обновления состава ЦИК», - сказал Президент.

Он отметил, что вопрос формирования нового состава Центральной избирательной комиссии обсуждается уже очень давно. По его словам, фракции очень активно обсуждали его, но процесс подбора кандидатов затянулся.

«Сегодня я рад, что наконец все фракции, внесли кандидатуры, соответствующие всем критериям. Я их включил в состав представления», - сообщил Президент.

Глава государства также отметил, что имел возможность обсудить вопросы формирования нового состава Центризбиркома с неправительственными и общественными организациями. Он отметил, что эти организации также поддерживают скорейшее обновление ЦИК.

Напомним, в июне 2106 года Президент предложил уволить 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, среди которых председатель ЦИК Михаил Охендовский и его заместители Андрей Магера и Жанна Усенко-Черная.

У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Фракции и депутатские группы парламента еще в 2015 году подали свои кандидатуры в состав ЦИК.

Представление о назначении новых членов ЦИК Президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.