В представлении Президента Петра Порошенко на должности новых членов Центральной избирательной комиссии значатся 14 кандидатур.

Соответствующий список опубликован на сайте главы государства.

Так, в обнародованном во вторник вечером, 23 января, списке кандидатур на должности членов ЦИК было 13 фамилий.

Однако по состоянию на утро 24 января в списке значатся 14 человек, к претендентам в члены Центризбиркома добавлен Конопольский Олег Николаевич.

В представлении, внесенном Порошенко летом в 2016 году, Конопольский был указан как кандидат от фракции «Народный фронт».

Как сообщал ForUm, 23 января Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием 23 января подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

В июне 2106 года Президент предложил уволить 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, среди которых председатель ЦИК Михаил Охендовский и его заместители Андрей Магера и Жанна Усенко-Черная.

Фракции и депутатские группы парламента еще в 2015 году подали свои кандидатуры в состав ЦИК.

Представление о назначении новых членов ЦИК Президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.