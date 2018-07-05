Верховная Рада не приступила к обновлению состава Центральной избирательной комиссии, поскольку большинство народных депутатов отказались от рассмотрения этого вопроса.

Об этом в зале парламента заявил спикер парламента Андрей Парубий, сообщает «Украинская правда».

Так, он отметил, что накануне к нему обратились ряд глав фракций, которые предупредили, что не будут голосовать за обновление ЦИК.

Также в зале парламента выступили представители фракций, которые выразили свою позицию

Представитель «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что президентская фракция будет голосовать за этот вопрос, поскольку он уже «перезрел» и призвал всех не манипулировать и объединиться.

При этом лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, сопредседатель группы «Видродження» Виктор Бондарь и представители «Оппозиционного блока» и «Батькивщины» заявили, что не будут голосовать за обновление ЦИК, поскольку в представлении Порошенко больше кандидатов, чем требует закон и при этом не представлены все фракции, которые есть в Раде.

По их мнению, президент хочет создать «ручную» ЦИК.

Глава «Народного фронта» Максим Бурбак заявил, что решение об обновлении ЦИК необходимо, но пока опасно вступать в его рассмотрение, поскольку голосов на назначение нового состава точно не хватит.

Представители «Самопомочи» предложили назначить хотя бы шесть новых членов комиссии.

После выступлений Парубий поставил этот вопрос на рейтинговое голосование, чтобы увидеть, сколько нардепов готовы голосовать за увольнение старых членов Центральной избирательной комиссии, чей срок пребывания на должностях истек и за назначение нового состава.

Набралось всего 189 голосов из 226 необходимых.

Он отметил, что вопрос обновления ЦИК следует отложить, поскольку если нардепы проголосуют за увольнение старых членов избирательной комиссии, но не назначат новых - будет юридический коллапс.

При этом глава Рады отметил, что вступать в новый избирательный период со старым составом ЦИК - невозможно.

Напомним, ранее народный депутат от фракции партии «Блок Петра Порошенко», представитель Президента Украины в ВР Ирина Луценко заявила, что голосование за новых членов ЦИК состоится в марте.

23 января Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Позже список был дополнен одной фамилией.

У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК Президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.