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Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти Ирана используют дипломатов и дипломатические представительства за рубежом для планирования и проведения террористических атак. Об этом он заявил во время визита в ОАЭ, передает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Так, Помпео во вторник, 10 июня, обвинил Иран в использовании своих посольств для организации террористических актов в Европе. Также Помпео предупредил, что действия Тегерана повлекут за собой «реально высокую цену» после того, как Иран пригрозил сорвать поставки нефти на Ближнем Востоке.

Кроме того, один иранский дипломат в Вене был признан причастным к планированию нападения на иранскую оппозицию во время протестов 30 июня. Подобный случай произошел в Германии.

Напомним, после одностороннего выхода США из Иранского ядерного соглашения, Вашингтон начал требовать от других государств прекратить покупать иранскую нефть, угрожая наложить экономические санкции на тех, кто откажется это делать.

В ответ Иран пригрозил полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива.
ForUm

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