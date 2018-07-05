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Иран полностью заблокирует экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим государствам покупать иранскую нефть.

Об этом заявил командующий Корпуса стражей исламской революции Измаил Ковсари, сообщает Укринформ.

«Если они хотят остановить экспорт иранской нефти, мы не позволим провозить любую нефть через Ормузский пролив», - сказал Ковсари.

Напомним, после одностороннего выхода США из Иранского ядерного соглашения, Вашингтон начал требовать от других государств прекратить покупать иранскую нефть, угрожая наложить экономические санкции на тех, кто откажется это делать.

 
ForUm

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