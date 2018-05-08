Президент Соединенных Штатов Америки объявил о выходе США из ядерного соглашения Ирана с шестью мировыми державами. Трамп заявил об этом 8 мая в Белом доме, сообщает Радио Свобода.

«США выйдут из ядерной сделки с Ираном. Через несколько минут я подпишу президентский меморандум, чтобы начать восстанавливать ядерные санкции США против иранского режима. Мы введем высокий уровень экономических санкций. Любая страна, которая будет помогать Ирану в его стремлении разработать ядерное оружие, также может оказаться под санкциями США», - сказал президент США.

«Америка не будет заложником ядерного шантажа. Мы не позволим, чтобы американским городам угрожали уничтожением ... Сегодняшние действия посылают важное послание: США больше не делают пустых угроз. Когда я делаю обещания, то придерживаюсь их», - добавил Трамп.

Напомним, 14 июля 2015 года Иран и «шестерка» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) официально объявили о достижении Всеобъемлющего плана совместных действий, который призван закрыть «ядерное досье» Тегерана.

18 октября 2015 года соглашение по ИЯП формально вступило в силу.

В апреле 2018 года в Администрации президента США заявили, что у Тегерана есть полноценная программа создания ядерного оружия, которую он безуспешно пытался скрыть от всего мира.