Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытку российских спецслужб провести кибератаку на сетевое оборудование предприятия «Аульская хлоропереливная станция» в Днепропетровской области, которое является объектом критической инфраструктуры страны, сообщает пресс-центр СБУ.
Специалисты спецслужбы в сфере кибербезопасности установили, что в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно пораженные компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ.
Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии. Замысел кибератаки страны-агрессора заключался в блокировании устойчивого функционирования именно переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия на всей территории Украины.
В тесном взаимодействии с администрацией общества удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу. Для блокировки поражения компьютерным вирусом других составляющих информационно-телекоммуникационных систем объекта критической инфраструктуры, недопущения возможных катастрофических последствий, специалистами СБУ во взаимодействии с работниками провайдера и «Аульской хлоропереливной станции» вредоносное программное обеспечение VPNFilter было локализовано и обезврежено.
В мае текущего года специалистами СБУ уже фиксировались проявления подготовки российских спецслужб к проведению кибератаки на объекты государственного и частного секторов с использованием именно компьютерного вируса VPNFilter. VPNFilter - многоуровневое модульное вредоносное программное обеспечение с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций. Благодаря поэтапному развертыванию работы Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ гарантирует устойчивую эффективную защиту объектов критической инфраструктуры государства.
Напомним, 27 июня 2017 года украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, которую распространяет вирус Petya.A.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет доказательства того, что последняя кибератака была организована Российской Федерацией.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время