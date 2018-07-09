также в разделеМир
Италия грозится не принимать корабли ЕС со спасенными мигрантами 16
Макрон решил поехать на ЧМ в Россию 43
Ж/д авария в Турции: погибли 24 человек, 70 – пострадали 23
Британский министр по Brexit подал в отставку 26
В Британии умерла отравленная «Новичком» женщина 83
Наводнение в Японии унесло жизни уже более 60 человек 33
Крупнейший спонсор Brexit 11 раз встречался с российским послом 11 126
В Таиланде проходит операция по спасению детей из пещеры 73
В Европе обеспокоены новым маршрутом беженцев 70
Путин собрался защищать Европу от кибератак 32
ОЗХО установила применение хлора в апреле в сирийской Думе 26
Bloomberg: Кремль придумывает сделку, которой бы Трамп мог хвастаться после встречи с Путиным 37
Британская полиция рассказала, как отравилась пара под Солсбери 91
В Сирии начала воевать новая российская ЧВК 74
В Польше разбился истребитель МиГ-29 90
СМИ: В Японии казнили лидера секты Аум Синрике 36
Мэй обещает тщательное расследование новых отравлений «Новичком» 33
МВД Британии требует от РФ объяснить новое отравление «Новичком» 43

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Доминика Рааба новым министром по вопросам выхода страны из Европейского Союза, передает Reuters.

44-летний британский юрист и политик Рааб является сторонником выхода страны из ЕС, передает 112 Украина.

До этого с января занимал пост министра по вопросам жилищного строительства и планирования.

Также в правительстве консерваторов занимал должность министра по делам судов и правосудия.

Рааб заменит на посту Дэвида Дэвиса, об отставке которого стало известно сегодня утром.

В своем письме Терезе Мэй Дэвис отметил, что общее направление политики премьера ставит Британию «в лучшем случае в слабую переговорную позицию и, возможно, неизбежную».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги