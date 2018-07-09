Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Доминика Рааба новым министром по вопросам выхода страны из Европейского Союза, передает Reuters.
44-летний британский юрист и политик Рааб является сторонником выхода страны из ЕС, передает 112 Украина.
До этого с января занимал пост министра по вопросам жилищного строительства и планирования.
Также в правительстве консерваторов занимал должность министра по делам судов и правосудия.
Рааб заменит на посту Дэвида Дэвиса, об отставке которого стало известно сегодня утром.
В своем письме Терезе Мэй Дэвис отметил, что общее направление политики премьера ставит Британию «в лучшем случае в слабую переговорную позицию и, возможно, неизбежную».
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