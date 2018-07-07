Российские ЧВК «Патриот», ЧВК «Вагнера» и другие обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием легализовать частные военные компании и людей, которые в них служили, сообщает Радио Свобода.

Телеканал «Дождь» сообщил, что в боевых действиях на территории Сирии участвует новая российская частная военная компания «Патриот».

ЧВК «Вагнера» принимала участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов, затем – в войне в Сирии на стороне сил Башара Асада. Считается, что компания связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, входящим в круг Владимира Путина. В феврале вагнеровцы понесли потери под Дейр-эз-Зором, предположительно, выполняя задание по захвату нефтяного объекта – а компании Пригожина, как утверждается, занялись разработкой сирийских месторождений. Сейчас, по некоторым данным, компания, связанная с Пригожиным, занялась добычей золота в Судане, и там же были замечены бойцы ЧВК «Вагнера».

ЧВК «Патриот» упоминается, в частности, в «Открытом заявлении Общероссийского офицерского собрания», которое группа «ветеранов вооруженных сил РФ и боевых действий» адресовала российским властям с требованием легализовать частные военные компании и, соответственно, людей, которые в них служили, – сейчас им вместо социальных гарантий полагается уголовное преследование по статье «Наемничество».

«Из-за отсутствия правового статуса участника частной военной компании солдаты и офицеры, данных боевых подразделений, не имеют никакой социальной, реабилитационной, экономической поддержки со стороны государства», - говорится в обращении.

«При этом данные руководители частных военных компаний («Патриот», «Вагнер» и др.) получают государственные награды из рук лично президента РФ. В рамках межгосударственных переговоров аффилированные структуры руководства ЧВК получают выгодные экономические контракты», - утверждают наемники.

Боевики частных военных компаний также жалуются, что они находятся на особом учете в МВД и ФСБ РФ и постоянно подвергаются проверкам. А семьи погибших наемников, ввиду отсутствия правовых механизмов, вынуждены замалчивать факт участия родных в ЧВК.

Наемники требуют признать за ними статус участников боевых действий.

Заявление, как утверждается, отправлено в администрацию президента РФ. Один из подписавших его в качестве «председателя комитета «Общероссийского офицерского собрания» – Евгений Шабаев, атаман казачьего общества «Ховрино».

Шабаев сослался на свидетельства людей, которые обращались к его ветеранской организации после того, как прошли службу в ЧВК и столкнулись с проблемами: реабилитационными, связанными с социальным обеспечением, либо с обеспечением семей, в которых погибли военнослужащие: «По нашей информации, существует ЧВК «Патриот». В различных странах мира, в большинстве своем в Африке и Азии, используются другие названия ЧВК, командиры у них другие, подразделения другие – поэтому мы можем говорить о том, что это уже не две организации, а гораздо больше».

По словам Шабаева, в России частные военные компании активно развиваются благодаря тому, что он называет «демпингом цен»: российские ЧВК нелегальны, а значит, не облагаются налогами, государству ничего не платят, социальных гарантий не обеспечивают, поэтому себестоимость их услуг позволяет им демпинговать мировые цены на услуги частных военных компаний. «Как мы предполагаем, курирует и поддерживает этот вид деятельности непосредственно руководство страны. По крайней мере, их награждают регулярно государственными наградами и орденами, при этом почему-то не облагают вообще никакими налогами», – говорит Шабаев.

Он говорит об обращениях, поступавших в его организацию в течение последних трех лет: «Сначала было их не так много, но поскольку боевые столкновения продолжаются, начали поступать до сотни обращений в год. За текущий месяц от возвратившихся из разных регионов мира ветеранов или членов семей – по 15–20 обращений в неделю». Шабаев полагает, что в целом речь идет о тысячах людей.

Если же российские власти не ответят на требование о легализации ЧВК, то, по словам Шабаева, следующим шагом будет обращение в международные инстанции: «Если государство опять решит, что таких организаций не существует, то мы имеем полное право обратиться к международным правовым механизмам по применению определенных санкций».

После начала конфликта на востоке Украины Шабаев «работал» на Донбассе, внесен в список «Миротворца».