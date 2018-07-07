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На Харьковщине Служба безопасности Украины предупредила факт незаконного вывоза в Российскую Федерацию товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Харьковщины пытался нелегально вывезти в страну-агрессора запчасти к авиационным двигателям, используемым в российской военной и пассажирской авиации.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска через государственную границу. При осмотре личных вещей «перевозчика» правоохранители обнаружили скрытые от таможенного досмотра военные запчасти. Зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении преступления. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению дельца проводилась совместно с Государственной пограничной службой и Харьковской таможней.

Военно-техническое сотрудничество Украины с РФ прекращено с августа 2014 в соответствии с Указом Президента Украины и Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.
ForUm

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