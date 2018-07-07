За прошедшие сутки, 6 июля, боевики нарушали установленное перемирие почти по всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружения БМП и противотанковые управляемые ракеты, сообщает пресс-центр ООС.

Противник 30 раз открывал огонь по позициям ВСУ, один раз применив запрещенное минскими договоренностями оружие.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие.

На попаснянском и светлодарском направлениях противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Екатериновка, Светлодарск и Новолуганское.

На горловском направлении враг открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Южное и Новгородское.

На донецком направлении в прошедшие сутки было неспокойно. Противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по защитникам Троицкого, Авдеевки, Новоселовки Второй, Новотроицкого и Каменки. А в районе Красногоровки результате снайперского огня один военнослужащий ООС получил ранения.

Больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. 12 раз российские оккупанты пытались заставить военных открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник открывал огонь в районе населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединский. Кроме этого, защитников Широкино обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами и из 82-мм миномета.

«Боевики российских оккупационных войск постоянно не соблюдают объявленное перемирие. Так, в течение текущих суток два раза открывался огонь по нашим позициям. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на луганском и мариупольском направлениях. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Нового Айдара и Широкино», - говорится в сводке.

За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

По уточненным данным разведки, на протяжении прошлых суток в результате мероприятий контрснайперской борьбы уничтожены два боевика.

Как сообщал ForUm, контактная группа на заседании 27 июня в Минске договорилась о перемирии на Донбассе с 1 июля в связи с началом жатвы.