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Руководство НАТО опасается, что президент США Дональд Трамп может прийти с президентом РФ Владимиром Путиным к ряду договоренностей в обход интересов Альянса. Об этом заявил координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер в интервью для газеты Funke Mediengruppe, передает Reuters.

Как сообщил Байер, среди членов Альянса растет беспокойство по поводу возможного сотрудничества США и РФ.

«Мы в альянсе чувствуем растущее беспокойство по поводу соглашений, которые могут быть достигнуты на встрече Трампом и Путиным», - заявил он, передает 112 Украина.

Он отметил, что остальные члены НАТО не привлекались к планированию саммита двух президентов и разработке вопросов, которые будут подниматься во время переговоров 16 июля в Хельсинки. Также он сообщил, что аналогичная ситуация складывалась вокруг встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

«Ким только раздавал обещания. Мы не знаем, действительно ли он остановил процесс обогащения урана. Только Трамп заявил, что саммит был успешным», - отметил Байер.
ForUm

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