Сегодня, 6 июля, по поручению министра обороны Степана Полторак и начальника Генерального штаба Виктора Муженко командующим Объединенных сил Сергеем Наев были вручены награды военнослужащим роты глубинной разведки из состава ОС, которые в конце июля завершили взятие под полный контроль населенного пункта Золотое-4 на Луганщине, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За проявленное при выполнении задач мужество, смелость и решительность награды получили командир роты глубинной разведки младший лейтенант Олег Ляденко, старший солдат Зураб Чихелидзе, солдат Виталий Кравченко и солдат Владимир Сидоренко.

Всего к награждению были представлены 18 бойцов.

Как ранее сообщал ForUm, в конце июня украинские военные взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 в Луганской области.