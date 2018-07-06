также в разделеОбщество
В СБУ пояснили необходимость принятия закона о блокировании сайтов 16
«Укроборонпром»: В Украине нет альтернатив минометам «Молот» 29
Порошенко передал военным отремонтированный самолет Ан-26 17
ГПУ проверит минометы «Молот» на соответствие техусловиям 22
Порошенко запретил использовать на учениях миномет, разорвавшийся на Ривненском полигоне 36
СМИ: «Нафтогаз» купил Коболеву бронированный «Кадиллак» 30
Адвокат: Савченко сидит в одиночной камере и сильно похудела 56
5 июля. Картина дня 29
Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами 30
Авиация РФ нанесла 600 авиаударов по сирийским повстанцам 39
В ГПУ создали 5 подразделений для контроля за работой ГБР 24
В Украине через сайт знакомств у американки выманили $1,5 миллиона 38
МИД выразил протест в связи новым приговором Балуху 23
НАБУ завершило расследование по делу «Стены» 48
Луценко объявил об изменении подозрения Добкину 49
Удерживаемый боевиками журналист Асеев начал голодовку 160
«РФ держится на страхе и расправе с несогласными»: Балух написал письмо украинцам 34
В РФ заявляют, что не обнаружили у Гриба следов побоев 20

Сегодня, 6 июля, по поручению министра обороны Степана Полторак и начальника Генерального штаба Виктора Муженко командующим Объединенных сил Сергеем Наев были вручены награды военнослужащим роты глубинной разведки из состава ОС, которые в конце июля завершили взятие под полный контроль населенного пункта Золотое-4 на Луганщине, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За проявленное при выполнении задач мужество, смелость и решительность награды получили командир роты глубинной разведки младший лейтенант Олег Ляденко, старший солдат Зураб Чихелидзе, солдат Виталий Кравченко и солдат Владимир Сидоренко.

Всего к награждению были представлены 18 бойцов.

Как ранее сообщал ForUm, в конце июня украинские военные взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 в Луганской области. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги