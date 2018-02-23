Голосование за новых членов ЦИК состоится в марте. Об этом народный депутат от фракции партии «Блок Петра Порошенко», представитель Президента Украины в ВР Ирина Луценко заявила в комментарии журналистам, сообщили ForUm’у в пресс-службе политлисы.

Она напомнила, что Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

«Уже завершается проверка новых членов ЦИК. 90%, что на следующей неделе этот вопрос будет завершен. Поэтому уже в марте мы будем голосовать за новых членов ЦИК», - сказала Луценко.

Она также подчеркнула, что все фракции, партии и группы, которые представлены в парламенте, будут представлены своими членами ЦИК.

Как сообщал ForUm, 23 января Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Позже список был дополнен одной фамилией.

У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК Президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.