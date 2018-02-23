также в разделеПолитика
Мингарелли: Реформ в Украине не видят или идиоты, или ограниченные 5
Украина выразила протест в связи с выборами президента РФ в Крыму 11
СМИ: Польский закон о «бандеризме» писали пророссийские историки 14
У Порошенко допускают размещение на Донбассе 30 тысяч миротворцев 27
«За базар надо отвечать»: Москаль ждет извинений от Супрун 150
Украина за год выполнила 41% задач по Ассоциации с ЕС 134
Закон по Донбассу опубликован в прессе 63
США призвали Россию согласиться на миротворцев на Донбассе 130
Порошенко: Цель России – весь Балтийско-Черноморский регион 39
Нидерланды сделали шаг к отмене закона, блокировавшего СА Украины с ЕС 65
Порошенко обещает создать все условия, чтобы ученые не покидали Украину 41
Порошенко потребовал расследовать досмотр женщин в Оболонском суде 85
Швейцария собирается вернуть РФ в ПАСЕ уже в следующем году 55
Парубий: Бакулин и его помощники перестали выходить на связь 74
Польша выступила за введение миротворцев ООН на Донбасс 98
Госдеп: США инвестировали в успех Украины более $2 миллиардов 121
Счета Клюева в ЕС пока размораживать не будут 28
Саакашвили обещает вернуться в Украину гораздо раньше, чем через три года 47

Голосование за новых членов ЦИК состоится в марте. Об этом народный депутат от фракции партии «Блок Петра Порошенко», представитель Президента Украины в ВР Ирина Луценко заявила в комментарии журналистам, сообщили ForUm’у в пресс-службе политлисы.

Она напомнила, что Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

«Уже завершается проверка новых членов ЦИК. 90%, что на следующей неделе этот вопрос будет завершен. Поэтому уже в марте мы будем голосовать за новых членов ЦИК», - сказала Луценко.

Она также подчеркнула, что все фракции, партии и группы, которые представлены в парламенте, будут представлены своими членами ЦИК.

Как сообщал ForUm, 23 января Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Позже список был дополнен одной фамилией.

У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК Президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги