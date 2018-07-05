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Президент Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС подчеркнул, что для России не существует «красных линий» и на Донбассе - не замороженный конфликт, а горячая война, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Во-первых, для России нет «красных линий». Если в январе 2014 года вы бы спросили меня: возможно, что Россия осуществит вооруженную агрессию против Украины? Я бы сказал, что это невозможно. То же самое с Крымом. Для России нет «красных линий», в том числе и открытая война», - отметил Глава Украинского государства.

«Это не замороженный конфликт. Это горячая война», - добавил он.

Президент отметил: «Украина борется только за мир, возвращение украинского суверенитета на оккупированные территории. Ничего больше»

По его словам, есть три важных документа - Минские соглашения от 5 сентября 2014 и 19 сентября, а также документ от 12 февраля 2015 года. «Этот комплекс мероприятий включает вывод иностранных войск и военной техники с украинской территории. Сейчас на оккупированных территориях 700 российских танков, более тысячи артиллерийских систем, более 300 систем залпового огня, больше чем имеет на вооружении немецкий Бундесвер. Это настоящая агрессия против суверенного и независимого государства Украина», - отметил Президент.

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко не исключает широкомасштабной агрессии РФ в отношении Украины. 
ForUm

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