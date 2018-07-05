также в разделеМир
Трамп призвал ОПЕК немедленно снизить цены на топливо 17
Отравление возле Солсбери: названы имена пострадавших 61
В Индонезии в результате крушения парома погибли 34 человека 15
Причиной нового отравления возле Солсбери стал «Новичок» 85
Полиция не связывает новое отравление возле Солсбери со Скрипалем 51
Додон заговорили о новой войне в Приднестровье 158
В Сирии убили сына главы ИГ 34
Помпео не будет встречаться с Лавровым перед саммитом президентов 19
Полиция сообщила о новых случаях отравления под Солсбери 67
С начала года в мире убили 66 журналистов 20
АР: Связанный с разведкой РФ помощник Манафорта является ключевой фигурой 51
Британские СМИ сообщили о прорыве в деле об отравлении Скрипалей 834
ЕС запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы 78
США испытали «гравитационную» ядерную бомбу 80
В Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим, есть жертвы 31
РФ готова полностью профинансировать «Северный поток-2» 106
Австрия начала председательство в Совете ЕС 22
В США сомневаются, что КНДР уничтожит ядерный потенциал 21

Компания Generation Orbit Launch Services, Inc. (GO) опубликовала фотографии, демонстрирующие первое испытание функционального прототипа гиперзвуковой ракеты GOLauncher1 (GO1). Об этом пишет журнал Defence Blog, сообщает «Украинская правда».

Согласно сообщению компании от 29 июня, первое в своем роде испытание проводилось в Cecil Spaceport в Джексонвилле, штат Флорида.

Разрабатываемая ракета GOLauncher 1, благодаря не дорогому одноступенчатому ускорителю для пусков в воздухе, будет применяться в гиперзвуковых летных испытаниях и суборбитальных исследованиях. Жидкостный двигатель GOLauncher 1 максимизирует производительность и гибкость полета по сравнению с традиционными твердотопливными установками.

Система предназначена для обеспечения регулярных и не дорогих пусков ракет со скоростью от 5 до 8 чисел Маха (до 9,9 тысяч километров в час) с разного рода полезными нагрузками.

Запускать ракету-носитель планируют с борта самолета Gulfstream III.

Первый полет GO1 запланирован на конец 2019 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги