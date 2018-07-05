Компания Generation Orbit Launch Services, Inc. (GO) опубликовала фотографии, демонстрирующие первое испытание функционального прототипа гиперзвуковой ракеты GOLauncher1 (GO1). Об этом пишет журнал Defence Blog, сообщает «Украинская правда».

Согласно сообщению компании от 29 июня, первое в своем роде испытание проводилось в Cecil Spaceport в Джексонвилле, штат Флорида.

Разрабатываемая ракета GOLauncher 1, благодаря не дорогому одноступенчатому ускорителю для пусков в воздухе, будет применяться в гиперзвуковых летных испытаниях и суборбитальных исследованиях. Жидкостный двигатель GOLauncher 1 максимизирует производительность и гибкость полета по сравнению с традиционными твердотопливными установками.

Система предназначена для обеспечения регулярных и не дорогих пусков ракет со скоростью от 5 до 8 чисел Маха (до 9,9 тысяч километров в час) с разного рода полезными нагрузками.

Запускать ракету-носитель планируют с борта самолета Gulfstream III.

Первый полет GO1 запланирован на конец 2019 года.