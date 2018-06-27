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В Полтавской области из зала Миргородского районного суда сбежал особо опасный преступник, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Разыскиваемый - 40-летний Суржан Виталий Александрович, осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

По предварительной информации, осужденный может передвигаться на автомобиле марки «Ауди А6» серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие.

В главке отметили, что в полтавском регионе уже введен в действие оперативный план. На розыск преступника ориентирован весь личный состав полиции области.

«Если вы видели этого человека или вам известны другие обстоятельства, связанные с этим событием, просим информировать полицию по телефонам: (0532) 51-77-02 (ч / ч ГУНП в Полтавской области), (0532) 51-76- 72 (ситуационный центр ГУНП в Полтавской области), факс (0532) 56-77-24», – сказано в сообщении.

 
ForUm

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