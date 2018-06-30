Правоохранители задержали трех сообщников, которые 27 июня помогли осужденному Виталию Суржану сбежать из административного здания Миргородского суда, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Среди задержанных: водитель, находившийся за рулем автомобиля; женщина, которая передала оружие беглецу; и конвойный, который во время судебного перерыва снял наручники с преступника.

Всем трем сообщено о подозрении. Жовтневым судом Полтавы задержанным избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

Поиски преступника Суржана продолжаются.

Как ранее сообщал ForUm, 27 июня в Полтавской области из зала Миргородского районного суда сбежал особо опасный преступник Виталий Суржан.