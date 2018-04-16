Разведка штаба Антитеррористической операции отмечает активизацию деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В этом же районе отмечается проведение ряда мероприятий по усилению группировки РФ кораблями и вспомогательными судами.

«Вероятно, основной целью таких действий могут быть симметричные меры на задержание Государственной пограничной службой Украины в акватории Азовского моря рыболовного судна «Норд», предположили в штабе.

Учитывая это, штаб АТО предупреждает украинских рыбаков, осуществляющих рыбный промысел в акватории Азовского моря о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать задержание украинских рыболовецких судов. Штаб АТО также не исключает подготовку подобных провокаций и в акватории Черного моря.

Напомним, Госпогранслужба Украины задержала сейнер с 10 членами экипажа, в числе которых и женщина-повар, 25 марта. «Норд» (порт приписки - Керчь, флаг России) вышел из Керчи в Азовское море 24 марта в составе колонны российских рыбопромысловых судов для промысла тюльки.

В Росрыболовстве создали оперативную группу для предотвращения «пиратских действий» со стороны Украины.