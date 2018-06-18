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В Азовском море и на его побережье возможны провокации в связи с усилением десантных возможностей РФ. Об этом во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Джудит Гоф заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Во время встречи Турчинов сообщил Гоф об обострении ситуации на востоке Украины из-за постоянных агрессивных действий и интенсивных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. «Вместе с тем Объединенные силы готовы адекватно реагировать на любые провокации», - отметил секретарь СНБО.

Кроме того, собеседники обсудили обострение ситуации в Азовском море в связи с наращиванием военного присутствия Российской Федерации. «Усиление десантных возможностей РФ в этом регионе свидетельствует о возможности провокаций с их стороны на азовском побережье», - сказал секретарь СНБО Украины, напомнив о попытках блокирования россиянами кораблей, следующих в украинские порты в Азовском море.

Также стороны обсудили вопрос о возможности проведения миротворческой операции на востоке Украины.

В свою очередь Гоф отметила, что Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, Великобритания остается надежным партнером и другом Украины.

Как ранее сообщал ForUm, украинская разведка заявила об активизации деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря. 
ForUm

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