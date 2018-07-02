Авиакомпания Bravo Airways отменила свои рейсы из-за того, что туроператор OASIS в течение последних двух лет не выполнял перед ней финансовые обязательства, нарастив задолженность до 25 млн грн по состоянию на 27 июня, сообщает пресс-служба компании.



«В связи с систематическим невыполнением туроператором OASIS своих финансовых обязательств в течение последних двух лет и наращивание финансовой задолженности перед авиакомпанией, которая на 27.06 достигла 25 млн грн, привело к вынужденной отмене рейсов, в результате чего изменилось расписание всех полетов нашей авиакомпании», – говорится в сообщении.

«Принимая во внимание тот факт, что украинские туристы оказались заложниками ситуации, произошедшей по причине, как минимум, недобросовестных действий со стороны туроператора, руководством авиакомпании «Браво» после проведения консультаций с Министерством инфраструктуры, Министерством иностранных дел и Министерством экономики принято решение о начале выполнения 5-ти гуманитарных рейсов 02.06.18 (3 рейса в Киев, 2 рейса во Львов) за счет авиакомпании с целью обеспечения доставки около 850 пассажиров, пострадавших от действий туроператора в Украине», – подчеркнули в компании.

Отмечается, что подробное расписание рейсов будет опубликовано в ближайшее время после согласования всех необходимых процедурных вопросов, связанных с обеспечением полетов.

Напомним, из столичного аэропорта «Киев» не летают самолеты авиакомпании «Браво», где с субботы задерживают рейсы и несколько тысяч туристов не смогли вылететь в Анталию и Батуми.

30 июня в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов, застрявших в аэропорту Монастир.

Кроме того, 1 июля из-за задержки рейсов авиакомпании «Браво» в грузинском городе Батуми застряла группа украинских туристов из Николаева.