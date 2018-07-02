также в разделеОбщество
В Карпатах выпал снег 14
Геращенко назвала имена 23 россиян, которых Украина готова обменять 24
В Украине стартовала вступительная кампания-2018 19
Денисова выдвинула РФ ультиматум 94
Путин присвоил частям армии РФ названия украинских городов 71
«Серая зона уменьшилась»: глава Золотого подтвердил полное освобождение поселка 44
В Мариуполе задержали «прокурора «ДНР» 26
Украинский консул посетил в РФ политзаключенного, которого не видели 2 года 24
В Украине снова пройдут дожди 33
Геращенко: Спецслужбы РФ планировали нападения на еврейские организации во Львове 96
Адвокат заявляет, что Сенцова пока принудительно не кормят 20
Военные взяли под контроль поселок на Луганщине 124
МИД: Авиаперевозчик пообещал забрать украинцев из Батуми в воскресенье 38
Украинские туристы со вчерашнего дня не могут вылететь из Батуми 43
В СБУ и Нацполицию пришло письмо с угрозой убить детей-заложников 77
Польша запустит поезд из Перемышля в Берлин для украинцев 47
Украину продолжит заливать дождями 43
На западе Украины ожидаются дождевые паводки 24

Из Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами, застрявшими в аэропорту города Монастир.

Об этом в Twitter сообщил замдиректора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

«В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые в течение 2-3 июля должны перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой», - написал он.

Напомним, 30 июня в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов, застрявших в аэропорту Монастир. 

 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги