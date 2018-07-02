Из Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами, застрявшими в аэропорту города Монастир.

Об этом в Twitter сообщил замдиректора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

«В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые в течение 2-3 июля должны перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой», - написал он.

Напомним, 30 июня в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов, застрявших в аэропорту Монастир.