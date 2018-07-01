В Министерстве иностранных дел уверяют, что украинский консул в Грузии принимает меры по урегулированию ситуации с детьми, которые со вчерашнего дня не могут вылететь из Батуми. Об этом заявил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, сообщает УНИАН.

«Консул принимает меры по урегулированию сложившейся ситуации. Мы обратились по этому вопросу к Мининфраструктуры и руководству авиакомпании «Браво», - сказал Кирилич.

Он также добавил, что разговаривал с генеральным директором авиакомпании «Браво», который уверяет, что «найдет путь решения проблемы...».

Ранее СМИ сообщили, что группа жителей Николаева с детьми вылетела на фестиваль в Грузии и должна была 30 июня вернуться в Киев. Перелет николаевцев обеспечивала авиакомпания Bravo Airways. В итоге они застряли в аэропорту Батуми.

В частности, пользователь Яна Молодай в Facebook написала: «Ситуация СОС!!!! Наши дети полетели представлять Украину на фестиваль в Грузию! Дети уже вторые сутки сидят в аэропорту, рейс все время переносят. Дети голодные, без воды и никому нет дела, сидят на полу, так как в аэропорту нет условий. Поесть даже негде».

При этом она сообщила, что представителя авиакомпании Bravo Airways в Грузии нет, а «телефоны не отвечают, сайты заблокированы».

«Посольство в Грузии, будучи в курсе ситуации, даже не соизволило приехать в аэропорт. Сегодня связалась с ними по телефону, они разводят плечами и говорят, что решают ситуацию. А насчёт воды, еды - у них эти расходы не предусмотрены», - добавила Молодай. Она уточнила, что речь идет о рейсе 4449 из Батуми.