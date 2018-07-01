также в разделеОбщество
В СБУ и Нацполицию пришло письмо с угрозой убить детей-заложников 43
Польша запустит поезд из Перемышля в Берлин для украинцев 39
Украину продолжит заливать дождями 31
На западе Украины ожидаются дождевые паводки 20
Полиция задержала трех человек, которые помогли сбежать преступнику на Полтавщине 45
Часть украинских туристов, застрявших в Тунисе, вернулась в Киев 31
В ОРЛО мужчину арестовали на 6 месяцев за «надругательство над флагом «ЛНР» 28
Адвокат: Властям РФ направили два прошения о помиловании Сенцова 47
Синоптики предупредили украинцев о сильных дождях и грозах 46
Клыха эпатировали из колонии в психбольницу 50
Денисова: Украина готова обменять 23 россиян на 23 украинских политзаключенных 36
На выходных в Украине пройдут дожди с грозами 48
Кольченко просит о встрече с консулом и Денисовой 36
Украинцы смогут лечиться бесплатно в некоторых частных клиниках 367
ГПУ завершила досудебное расследование дела о похищении Вербицкого и Луценко 53
Еще один украинский узник Кремля объявил голодовку 43
Посольство Украины направило МИД РФ ноту о немедленном допуске Денисовой к Сенцову 45
Денисова не верит заявлениям Москальковой о состоянии Сенцова 57

В Министерстве иностранных дел уверяют, что украинский консул в Грузии принимает меры по урегулированию ситуации с детьми, которые со вчерашнего дня не могут вылететь из Батуми. Об этом заявил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, сообщает УНИАН.

«Консул принимает меры по урегулированию сложившейся ситуации. Мы обратились по этому вопросу к Мининфраструктуры и руководству авиакомпании «Браво», - сказал Кирилич.

Он также добавил, что разговаривал с генеральным директором авиакомпании «Браво», который уверяет, что «найдет путь решения проблемы...».

Ранее СМИ сообщили, что группа жителей Николаева с детьми вылетела на фестиваль в Грузии и должна была 30 июня вернуться в Киев. Перелет николаевцев обеспечивала авиакомпания Bravo Airways. В итоге они застряли в аэропорту Батуми.

В частности, пользователь Яна Молодай в Facebook написала: «Ситуация СОС!!!! Наши дети полетели представлять Украину на фестиваль в Грузию! Дети уже вторые сутки сидят в аэропорту, рейс все время переносят. Дети голодные, без воды и никому нет дела, сидят на полу, так как в аэропорту нет условий. Поесть даже негде».

При этом она сообщила, что представителя авиакомпании Bravo Airways в Грузии нет, а «телефоны не отвечают, сайты заблокированы».

«Посольство в Грузии, будучи в курсе ситуации, даже не соизволило приехать в аэропорт. Сегодня связалась с ними по телефону, они разводят плечами и говорят, что решают ситуацию. А насчёт воды, еды - у них эти расходы не предусмотрены», - добавила Молодай. Она уточнила, что речь идет о рейсе 4449 из Батуми.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги