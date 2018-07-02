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Адвокат незаконно удерживаемого в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что политзаключенного пока принудительно не кормят.

«Кормление обсуждал Олег с начальником медицинской части только после того, как у Олега наступит второй кризис», - рассказал Динзе, сообщает УНИАН.

Первый кризис у украинского режиссера произошел на 26-й день его голодовки, напомнил адвокат Сенцова.

Еда для принудительного кормления, по его словам, является белково-витаминной смесью. Она похожа на детское питание светлого цвета. Дают ее лицам, которые голодали определенное время и не могут принимать обычную пищу, чтобы они выходили из голодовки.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

По данным адвоката, Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него наблюдаются проблемы с почками и сердцем.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова допустила, что Сенцова кормят принудительно.

 
ForUm

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