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Операторы сотовой связи «Киевстар», Vodafone и lifecell с 1 июля запустили 4G в основном диапазоне 1800 МГц.  Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информцию компаний.

«Мы это сделали! Теперь июль и все последующие месяцы пролетят на невероятной скорости нашего 4.5G Интернета! Ведь мы запустили сеть LTE 1800! Теперь доступ к фильмам, музыке и общению на улетной скорости 4.5G Интернета существует более чем в 200 населенных пунктах!», - заявили в lifecell.

«Мы стартовали! 4G теперь не нужно искать – он всегда рядом. Наслаждайся скоростным мобильным интернетом в любой точке города», - отметили в Vodafone Ukraine.

Пока что 4G работает не по всей стране, а только в крупнейших городах. 

Мобильный оператор «Киевстар» с 1 июля запустил 4G в Киеве в диапазоне 1800 МГц, а спустя несколько дней планирует запуск в других городах, что позволит обеспечить полное покрытие 4G на территории Украины.

Напомним, 30 марта мобильные операторы Украины начали запуск связи стандарта 4G. 
ForUm

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