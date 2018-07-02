Уже почти полгода в Украине действуют обновленные ПДД, которые должны были вступить в действие в январе 2018 года. Правда, изменений оказалось не так много, как разговоров, да и на дорожной ситуации это почти не отразилось.

«Носятся по городу 200 км/ч, о каком ограничении до 50 км/ч идет речь!? Да и правила нарушают все, сегодня дорога в Украине, как в Египте, — квест на выживание», — делится мнением водитель с 20-летним стажем Сергей Савченко.

В полиции признают, что с выполнением не все гладко, но предупреждают: скоро все кардинально изменится. Впрочем, какие-то новшества все же заработали: правила парковки авто, проезда кольца и размеры штрафа. О том, какие правила работают, а какие — нет и почему, нам рассказали в «Отделе организации дорожного движения при патрульной полиции г. Киева» и юрист компании Juscutum Алла Цимановская.

Гоняем уверенно до 50 км/ч

Официально 1 января 2018 года вступил в силу Закон об ограничении скорости движения транспортного средства в населенных пунктах до 50 км/ч. Он регламентирован постановлением Кабмина №883 и действует в нашей стране уже почти полгода. Кроме его принятия и вступления в силу, никаких изменений на дорогах не произошло. Как нам пояснили в полиции, связано это с тем, что у нынешних полицейских нет технических средств для фиксации скорости — а, как известно, «не пойман, не вор». Некогда популярные «радары» сегодня не применяются, а обещанная фотофиксация еще не ведется: камеры во многих местах уже стоят, но пока работают в основном в тестовом режиме. Запустить ее, впрочем, обещают уже в кратчайшие сроки.

Правда, осталась статья 122 ПДД. Она предполагает штраф за нарушение скорости более чем на 20 км/ч (те самые пресловутые 20 км, на которые часто закрывают глаза), но и это зафиксировать невозможно. Размер штрафа в этом случае остается 255 грн за превышение скорости на 20 км/ч, 510 — на 50 км/ч и 680 грн за создание аварийной ситуации. Так что правила ограничения скорости (общеевропейская практика) существуют и действуют, но им никто не следует, поскольку доказать нарушение пока невозможно.

Ненадлежащие остановка, стоянка и парковка

Несколько проще обстоят дела с фиксацией нарушений парковки автомобиля, которые регламентируются Законом №5364. По словам Аллы, кроме «старого метода» привлечения к ответственности непосредственно сотрудником полиции на месте нарушения, закон установил и новые механизмы фиксации: режим фотосъемки (видеозаписи) будет распространяться на три вида правонарушений, а именно: ненадлежащую остановку, стоянку и парковку. Обязательной записи подлежат дата, время, месторасположение транспортного средства. При этом для фиксации стоящего в неположенном месте авто специальных средств не потребуется, поэтому инспекторы по парковке стали активнее привлекать водителей к административной ответственности.

Да и штрафы в данном случае ощутимо изменились. Как нам рассказал юрист: «Штраф составит 20-кратный размер стоимости 1 часа парковки. На парковке на местах для инвалидов — 30-кратный размер. При этом услуга считается неоплаченной по прошествии 10 минут с момента въезда на платную парковку».

Существенно ужесточились и правила парковки на местах для инвалидов. Как нам рассказали в «Отделе организации дорожного движения», штрафплощадки буквально забиты эвакуированными с мест для инвалидов автомобилями, на которых нет опознавательных знаков, что за рулем находится инвалид. Правда, с местами для инвалидов существуют «подводные камни», о которых нам рассказали в полиции: например, многие ТЦ или же маркеты сами наносят разметку на парковку, которая должна быть согласована с «Отделом организации дорожного движения», о чем выдается соответствующий документ. Если же официального согласования нет — эвакуировать авто права не имеют, и автовладелец может оспорить подобное действие в суде.

Движение по кругу по знакам

Еще одно новшество регламентировано Постановлением Кабинета министров №860, которое вносит изменение в п. 16.12 ПДД. Так, теперь всегда имеет преимущество транспортное средство, которое двигается на перекрестке с круговым движением, отмеченном соответствующим знаком 4.10 «Круговое движение». Правда, закон вступил в силу несколько раньше, и к этому города и полиция были подготовлены. Особенно это коснулось районов, где клумбы часто путают с перекрестком с круговым движением, а знаки 4.10 еще не установили.

Кроме того, многие водители руководствуются установленными до принятия закона знаками, количество которых на таких участках увеличилось, вследствие чего и случаются ДТП. Как нам пояснили в полиции, «закон принят, но он требует детальной доработки. Поэтому водителям нужно быть внимательными на дорогах и руководствоваться установленными знаками».

Меньше говорят: о «леденцах» и пьяных за рулем

Нововведения коснулись также выдачи водительского удостоверения: теперь оно выдается на 2 года, что прописано в Постановлении Кабинета министров №885. При езде без нарушений и со скоростью не более 70 км/ч его через два года можно будет обменять на новое, срок действия которого — 30 лет.

Согласно Постановлению №833, все правонарушения будут фиксироваться фото- и видеосъемкой, но пока это только постановление.

Еще все водители заметили, что полицейские заменили полосатые жезлы на так называемые в народе «леденцы» или бело-красные диски. Дело в том, что теперь остановить правонарушителя полицейский может только «леденцом» или сиреной (в случае если патруль заметил правонарушение в движении). А вот жезлы оставили только для регулировщиков.

Продолжаются попытки ужесточения штрафов за вождение в пьяном виде, но пока они остались на уровне законопроекта №6679. А вот за пьяное ДТП можно сесть на 3 года, если пострадавшие получили травмы средней тяжести, и на 7—12 лет — за ДТП с тяжелыми травмами или летальным исходом.

Шагинян Татьяна, «Сегодня»