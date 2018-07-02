Сегодня, 2 июля в Украине местами будет прохладно, возможны осадки, жарко будет лишь на востоке, сообщает УНИАН.
На востоке температура до +28°. На юге местами облачно. Температура до +27°.
На западе Украины местами пасмурно, ливни. Температура до +18°.
В северных областях ожидается переменная облачность, местами дожди. Температура до +21°. В центре немного теплее, местами облачно, температура до +24°.
Согласно народному прогнозу, 2 июля — день Зосима-пасечника. Если пчелы сильно летят к своим ульям, скоро быть дождю; пчелы становятся злее, чаще жалят — будет засуха; сидят на стенках улья — к сильной жаре.
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