Украинский консул в Новосибирске посетил в колонии под Магаданом украинского политзаключенного Кремля Сергея Литвинова, которого приговорили к 8 годам 6 месяцам колонии за якобы совершение разбоя в отношении гражданина России Александра Лысенко.

Это первый визит украинского консула политзаключенного за то время, когда Литвинов отбывает наказание именно под Магаданом.

Об этом в комментарии Громадському сообщил осведомленный в делах украинских политзаключенных Станислав Огоровий, который по этому поводу общался с украинским консулом в Новосибирске Дианой Ивановой.

«Она была у Литвинова три дня назад. Насколько мне известно - это первый случай, когда консул там под Магаданом его увидела. Его два года никто не видел, хотя консул неоднократно писала запросы на его посещение», - сказал Огоровий.

По его словам, Литвинов за время пребывания в колонии строгого режима похудел на 17 килограммов из-за плохого питания и условий.

Огоровий добавил, что украинскому политзаключенному не выдали новый летний комплект одежды, поэтому он вынужден носить обычную футболку и брюки черного цвета. В то же время администрация колонии считает это нарушением режима и отправляет политзаключенного в штрафной изолятор.

«У него нет никакой поддержки с родины, нет посылок. Я думаю, что он вообще потерял связь с семьей. Он хочет вернуться в Ростовскую область, где он сначала отбывал наказание, ведь по закону - это то место, где он был осужден, и он имеет на это право», - сказал Огоровий.

Напомним, Сергей Литвинов был задержан в 2014 году и обвинен в убийствах нескольких десятков мирных жителей Луганской области, которые он якобы совершил, находясь в составе добровольческого батальона «Днепр-1».

Однако когда защита доказал, что «жертв» Литвинова никогда не существовало, то следственный комитет РФ обвинения снял. Сразу после этого украинца обвинили в краже и приговорили к 8,6 годам тюрьмы.

Адвокат Литвинова свое время сообщал, что генпрокуратура России письменно извинилась перед Литвиновым за заведенные ранее против него дела по статьям «убийство» и «применение запрещенных средств и методов ведения войны».