Украина стремится в ближайшем будущем присоединиться к НАТО. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в интервью изданию Hamburger Abendblatt, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующем 10-летии стать членом Альянса», - сказал Президент. «Вместе с Украиной Североатлантический альянс стал бы сильнее и эффективнее, чем сегодня», - подчеркнул Порошенко и отметил, что «государства НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России».

Говоря о дальнейшей интеграции в альянс, Президент отметил: «Нам нужен теперь план действий для получения полного членства в НАТО. Мы стремимся получить этот план действий до конца 2019 года».

«Украина стремится как можно скорее выполнить все критерии для членства в НАТО и ЕС», - сказал Президент. При этом он подчеркнул, что государство тратит до 6% ВВП на оборону. «Это в четыре раза больше, чем у части партнеров НАТО», - отметил Президент Украины.

«В 2013 году только 16% украинцев поддерживали идею членства в НАТО. На сегодня это - 59%. Это - невероятный результат после 70 лет коммунистического режима», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства также напомнил, что с 2014 года Украина противостоит российской агрессии. При этом он подчеркнул, что аннексировав 18 марта 2014 Крым, Россия разрушила систему международного порядка после Второй мировой войны.

«Для системы глобальной безопасности не существует альтернативы сильному НАТО», - подытожил Президент.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко выступает за закрепление в Конституции стремлений Украины обрести членство в ЕС и НАТО.