Президент Петр Порошенко подписал указ «Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 год». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Годовая национальная программа (ГНП-2018) должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых в ходе заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 в Варшаве (Республика Польша), других важных договоренностей со стороной НАТО», - отмечается в сообщении.

ГНП-2018 является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 рек и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году. Также документ определяет соответствующие практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

Программа направлена ​​на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств-членов с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации, а также введение целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к обретению членства в НАТО.

Координация работы по выполнению Годовой национальной программы возложена на Кабинет Министров Украины.

Как сообщал ForUm, председатель Верховной Рады Андрей Парубий готов поддержать инициативу по закреплению в Конституции евроатлантического курса Украины.

Ранее Порошенко заявил, что Украина стремится присоединиться к НАТО в следующем 10-летии.

Президент планирует ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию для закрепления стремлений Украины обрести членство в ЕС и НАТО..