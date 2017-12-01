Президент Петр Порошенко уверен в том, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы относительно вступления в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО), а их результат будет положительным.

Об этом он сказал, выступая в Генеральной прокуратуре по случаю Дня работников прокуратуры, передают Українські Новини.

«Мы твердо держим курс евроатлантической интеграции, и даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы и о вступлении в НАТО, и о членстве в ЕС. И результаты голосований будут такими же убедительно положительными, как уже вписанный в анналы истории референдум о независимости», - сказал он.

Порошенко поздравил украинцев с 26-й годовщиной референдума о независимости и подчеркнул, что согласно социологическим опросам 90% украинцев убеждены в правильности этого выбора.

«Особенно нас сплотили как нацию и утвердили в собственной силе и правоте новейшие годы нашей истории – начиная с 2014», - добавил он.

Президент отметил, что создана армия, защищающая страну от посягательств агрессора, путем реформ и выполнения обязательств получен безвизовый режим с Евросоюзом и вступило в силу соглашение об ассоциации с ЕС.

«Преодолели мы в целом и экономический кризис, вызванный войной и экономической агрессией со стороны России. Вернулись на путь развития, восстановили экономический рост и начали снимать остроту болезненных социальных проблем», - сказал Порошенко.

Глава государства добавил, что внедрение реформ продолжается.

Напомним, за вступление Украины в НАТО высказались 72% украинцев, согласно социологическому исследованию Центра Разумкова и фонда «Демократические инициативы».