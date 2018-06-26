Киев занял 173 место в рейтинге городов по стоимости проживания сотрудников иностранных компаний.
Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой фирмы Mercer, сообщает «Европейская правда».
Первое место по стоимости жилья занимает Гонконг, второе – Токио, третье – Цюрих.
В топ-5 также попали Сингапур и Сеул. Нью-Йорк оказался на 13 месте.
Киев занял в рейтинге 173 позицию, разместившись между столицей Албании Тираной и столицей Сальвадора Сан-Сальвадором.
Последнюю, 209 позицию рейтинга занимает столица Узбекистана Ташкент.
Как ранее сообщал ForUm, Киев занимает 75 место в ежегодном рейтинге стоимости жизни в больших городах, составленном глобальной финансовой компанией – швейцарским банком UBS.
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