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Экс-советник беглого президента Виктора Януковича Анна Герман заявила, что тот в феврале 2014 года уехал из Украины, чтобы не обострять ситуацию в государстве.

Об этом она сказала во время допроса в Оболонском райсуде Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента, сообщает Укринформ.

«Даже его побег из Украины - это было для того, чтобы он не сеял еще больший раздор в Украине (он мог считать. - Ред.) что его пребывание приведет к обострению конфликта», - сказал Герман.

При этом она утверждает, что Янукович не собирался покидать страну. Свидетель рассказала, что в феврале 2014 года, когда Янукович поехал в Донецк, она спросила экс-президента, зачем он это сделал. Янукович ей якобы сказал: «Анечка, я не брошу Украину, я еду, чтобы поговорить с людьми на востоке».

«Что его потом побуждало покинуть Украину - я не знаю. Я думаю, что это решение не может себе объяснить он сам», - добавила свидетель.

Напомним, свидетель защиты по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича экс-начальник штаба охраны главы государства Владимир Павленко заявляет, что Януковича планировали расстрелять и сжечь живьем.

Ранее бывший командующий Внутренних войск Станислав Шуляк заявил, что в феврале 2014 года протестующие подготовили силовую группу в 2 тысячи человек и несколько групп бронетехники для штурма резиденции «Межигорье».

В свою очередь бывший охранник сбежавшего президента Сергей Бернацкий заявил, что  если бы Янукович не сбежал из Украины в Россию, то в стране началась бы крупномасштабная гражданская война.
ForUm

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