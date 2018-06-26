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Президент РФ Владимир Путин назначил нового командующего Черноморским флотом в оккупированном Крыму, сообщает пресс-служба минобороны РФ.

«Указом президента Российской Федерации вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич назначен командующим Черноморским флотом», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что адмирал Александр Витко, ранее командовавший флотом, направлен к новому месту военной службы в главное командование военно-морского флота.
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