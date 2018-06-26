Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность в связи с рядом атак, направленных против ромской общины в Украине, и призвал украинскую власть провести надлежащее расследование.

Об этом говорится в письме Ягланда в адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сообщает «Европейская правда».

Ягланд обратил внимание на то, что нападения на ромов в Украине начались с инцидента на Лысой горе в Киеве в апреле 2018 года. В последнее стало нападение на окраине Львова, в результате которого погиб 24-летний мужчина и получили ранения четыре человека.

«Сообщалось, что злоумышленники были членами радикальных националистических организаций, а полиция, зная, что нападения состоятся, не вмешивалась», - пишет Ягланд.

По словам генсека, сейчас важно, чтобы все ответственные чиновники на самом высоком уровне, а также представители местной власти и правоохранительных органов мобилизовали свои силы в ответ на ситуацию, которая, «похоже, распространилась по всей Украине».

«Совет Европы, как и его государства-члены, обязаны соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека, включая положения, касающиеся права на жизнь и запрета бесчеловечного и унижающего достоинство обращения (статьи 2 и 3 Конвенции). Поэтому я ожидаю от украинской власти необходимого эффективного расследования обвинений в соответствии с Конвенцией и судебной практикой и привлечения виновных к ответственности», - отмечается в письме.

Генсек подчеркнул, что Совет Европы готов к дальнейшему сотрудничеству с украинскими властями относительно имплементации Стратегии интеграции ромов в украинское общество.

Как сообщал ForUm, 23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь ромов.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению. Полиция объявила о подозрении восьми задержанным. Всего установлены 14 подозреваемых. Также сообщено о подозрении организатору нападения.

Максимальный срок наказания, который грозит злоумышленникам – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Подозреваемые в нападении признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь», которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

25 июня Пустомытовский районный суд Львовской области арестовал двоих подозреваемых в нападении без права внесения залога.

Служба безопасности Украины допускает причастность России к нападению на табор. Глава МВД Арсен Аваков также не исключает причастность РФ к нападению.