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Парламентская ассамблея Совета Европы избрала своим президентом депутата от Швейцарии Лилиан Мори-Паскье.

Она стала 32-м президентом организации и вторым представителем Швейцарии на этой должности, передает Радио Свобода.

Мори-Паскье является четвертой женщиной, возглавившей ПАСЕ. Она была единственным кандидатом на пост главы организации.

В своем вступительном слове Мори-Паскье отметила, что ценности Совета Европы нужно пропагандировать больше, чем когда-либо до этого.

«Рост экстремизма, насилия и репрессий в контексте очень напряженной миграции и безопасности требует, чтобы мы без устали подтверждали громко и понятно то, что объединяет нас. Тревожные события, нападения в ряде европейских стран на свободу слова, свободу средств массовой информации, свободу собраний, равенства и защиты меньшинств делают это абсолютной необходимостью», - заявила новоизбранный президент ПАСЕ.

На этом посту она сменила представителя Италии Микеле Николетти, который возглавил ассамблею в январе 2018 года. Он покинул свой пост досрочно из-за поражения на парламентских выборах в Италии.

 
ForUm

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