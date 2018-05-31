Национальный банк допускает ужесточение монетарной политики и введение дополнительных валютных ограничений в случае отсутствия транша от Международного валютного фонда.

Об этом журналистам сообщил глава НБУ Яков Смолий, передают Українські Новини.

«Мы проговаривали сценарий возможного развития событий в случае отсутствия транша. Если будет усиливаться инфляционное давление, то это будет усиливать наши монетарные инструменты для сдерживания инфляции. Мы будем вводить определенные ограничения для возможного оттока капитала», - сказал он.

При этом Смолий выразил надежду, что такой сценарий не наступит, и Украина выполнит свои обязательства перед МВФ.

НБУ ожидает приезда миссии МВФ после принятия закона об антикоррупционном суде в июне.

«Мы ожидаем, что закон об антикоррупционном суде будет принят в июне. Тогда начнется процесс приезда миссии, пересмотра программы», - сказал Смолий.

Напомним, 24 января Президент Петр Порошенко после встречи с директором-распорядителем Международного экономического фонда Кристин Лагард заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

В текущем году Национальный банк ожидает поступления около 2 млрд долл. от Международного валютного фонда.