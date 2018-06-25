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Украина находится на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом (из расчета количества больных 100 тысяч человек), сообщила и.о. главы Минздрава Уляна Супрун.

«Почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине – это мультирезистентный туберкулез (МРТБ). То есть не поддающийся лечению очень эффективными противотуберкулезными препаратами. По количеству больных с такой формой туберкулеза мы являемся одним из мировых лидеров», - написала она в Facebook.

В Украине за последние 5 лет разработаны и протестированы различные модели оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом.

«Однако еще нужно много работы, чтобы эти модели заработали полноценно», - отметила и.о. министра.
ForUm

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