Судебный процесс по обвинению харьковского городского головы Геннадия Кернеса и двоих его охранников в похищении, пытках и угрозе убийством активистов харьковского Евромайдана спускают на тормоза. Такую точку зрения высказал сам пострадавший - Сергей Ряполов. «Суд над Кернесом сливают!» - написал он на своей странице в Facebook.



«Несколько моих друзей из Верховной Рады, просто политических деятелей, сообщили, что Кернес договорился с Порошенко о закрытии дела взамен на помощь в выборах на второй срок», - отмечает Ряполов.



По словам активиста, было две теории: «Одни сообщили, что Гепа просто обязался своих избирателей сагитировать на президентских выборах за Порошенко; вторая теория гласит, что Гепа убедил аппарат президента, что он делает выборы в комиссиях и готов рассказать, как это провернуть на всей территории Украины».

Знаковыми стали и свидетельства в суде Виктории Грецкой-Миргородской - бывшей жены вечного оппонента Кернеса и советника министра внутренних дел Антона Геращенко. Экс-супруга заявила, что Геращенко с Ряполовым фактически сфабриковали дело против Кернеса. Якобы она видела Ряполова без побоев в тот день и лично привозила деньги для того, чтобы условных пострадавших спрятали в Киеве.



Все это, по словам Грецкой-Миргородской, было сделано Геращенко, чтобы вернуться в ближайшее окружение Авакова.



Прокуратура, заподозрив свидетеля в неприязни к бывшему мужу, потребовала провести перекрестный допрос ее с потерпевшим, который якобы участвовал в фальсификации, но суд отказал.



Сам Сергей Ряполов назвал это в соцсетях отказом в правосудии.



«Есть несколько видов лжи, но самая страшная ложь – это ложь обиженной бывшей жены, - отметил евромайдановец в Facebook. - Ее обида прослеживалась еще в 2015 году, когда она препятствовала Геращенко видеться с сыном; устроилась на работу к обвиняемому в харьковский городской совет и менее чем за год ее повысили до начальника отдела. Она находится в прямом подчинении мера Кернеса (обвиняемого) и ничего против него перечить не может. Эта традиция подбирать бывших соратников своих врагов у Кернеса сохраняется еще со времен, когда он Терехова забрал у Авакова».



Отметим, что заявленный процесс может стать одним из самых длительных в отечественной истории: заседания в полтавском суде продолжаются уже четвертый год. К тому же активисты Евромайдана высказывают опасения, что при таком раскладе дел из пострадавших они могут запросто превратиться в подозреваемых. К слову, на судебные заседания, первые из которых были топ-новостью и освещались крупнейшими украинскими масс-медиа, сейчас практически никто уже не обращает внимания. Также среди аргументов, подтверждающих то, что дело хотят закрыть, а Кернеса оправдать, по мнению активиста, говорит и то, что в подконтрольных харьковскому градоначальнику СМИ снова началась массированная пропаганда идеи, что обвинение сфальсифицировано. Самому же Ряполову как потерпевшему судья запретил проводить видеосъемку, чтобы процесс не был публичным. В то же время Кернес перестал заявлять, что не может по состоянию здоровья долго находиться на заседаниях, а его адвокаты уже не вносят бесконечные «клопотання» о переносах суда, то есть перестали всеми силами затягивать время процесса. В начале 2018 года изменилось и поведение самого судьи: вместо одного заседания в месяц он стал назначать их каждую неделю и подолгу отказывать прокуратуре в принудительном приводе свидетелей, которые не являются в суд.



По мнению Ряполова, возможностей для дальнейшего затягивания рассмотрения дела предостаточно.



«С таким подходом я буду в суд ездить вечно. Перспектива дальнейших событий такова, что судья получит основание отказать всем в дальнейшем заслушивании свидетелей и перейти к дебатам. А отсутствие показаний свидетелей защиты - это железобетонные основания для апелляции вернуть дело на повторное рассмотрение, т.е. ещё 4 года», - написал он на своей странице в Facebook.