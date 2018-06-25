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Президент Украины Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом говорится в Twitter главы государства.

«Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Убежден, что доверие населения и новые властные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа», – заявил Порошенко.

Он также подтвердил, что украинская сторона настроена на развитие стратегического партнерства и взаимодействия с Турцией.

Напомним, председатель Высшей избирательной комиссии Турции сообщил о победе действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на досрочных выборах президента.
ForUm

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